Отправивший кучу навоза американскому министру мужчина объявился

Отправившим министру финансов США Стивену Мнучину посылку с конским навозом оказался психолог из Лос-Анджелеса Робби Стронг. Об этом сообщает портал AL.

В беседе с представителями AL Стронг заявил, что его поступок был «актом политического театра». Также он признался, что подобным шагом стремился продемонстрировать гражданам страны, что Республиканская партия США (членом которой является Мнучин) не сделала ничего для американского рабочего класса.

Также Стронг опубликовал на своей странице в Facebook пост, к которому приложены фотографии того, как он собирает посылку для Мнучина.

О поступке Стронга стало известно в воскресенье. Сообщалось, что коробка была оставлена рядом с домом соседей Мнучина в Лос-Анджелесе, на ней было указано, что она адресована министру. В целях безопасности на место был вызван отряд саперов, которые обнаружили коробку, завернутую в подарочную упаковку. Внутрь была вложена открытка, на которой упоминались Мнучин и президент США Дональд Трамп.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!