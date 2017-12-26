Норвежцы заплатят 56 миллионов рублей за лов креветки в водах России

Норвежская рыболовецкая компания Remoy havfiske выплатит назначенные ей Октябрьским районным судом Мурманска штрафы на общую сумму в 56 миллионов рублей за незаконный лов креветки в российской экономической зоне, сообщает The Independent Barents Observer.

По данным ТАСС, норвежский траулер был задержан российскими пограничниками 10 мая и отпущен под залог три недели спустя. Судно имело разрешение вести промысел в российской исключительной экономической зоне Баренцева моря, но лицензия на лов креветки была неправильно оформлена. Директорат рыболовства Норвегии признал, что его сотрудниками была допущена ошибка. По словам председателя правления компании Улава Ремея, он потребует от норвежских властей компенсации понесенного ущерба.

Сначала Октябрьский суд назначил капитану штраф в размере 69,5 миллионов рублей, а судовладельца оштрафовал на 139 миллиона. Норвежская компания не согласилась с оценкой рыночной стоимости улова и подала апелляцию в Мурманский областной суд. В октябре дело вернули на новое рассмотрение в Октябрьский суд Мурманска. Размер штрафов был снижен до 18,7 миллионов рублей для капитана и 37,4 миллионов рублей для Remoy havfiske. Адвокаты рекомендовали норвежской стороне согласиться с новым решением суда и не подавать очередную апелляцию, поскольку судебное разбирательство отняло у сотрудников компании много времени и сил.

