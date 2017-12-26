Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК «Стрела-3» показали на видео

Боевики из группировки «Джейш аль-Нухба» сбили учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в районе населенного пункта аль-Хамдания, где ведут наступление правительственные войска. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Самолет сбили при помощи советского переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-3». Пилот успел катапультироваться и воспользоваться парашютом, но был расстрелян в воздухе.

По информации ливанского издания Al Masdar News, летчик приземлился и был взят в плен, после чего боевики казнили его. Ресурс публикует ролик, на котором запечатлено, как исламисты празднуют успех. На кадрах также виден пилот, лежащий на бортовой платформе фургона с окровавленной головой и шеей.

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