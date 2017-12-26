Первая леди США потребовала спилить самое старое дерево перед Белым домом

Первая леди США Меланья Трамп потребовала спилить 200-летнюю магнолию на южной лужайке Белого дома. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает CNN.

Дерево было посажено в 1828 году седьмым президентом США Эндрю Джексоном. Специалисты Национального дендрария, прибывшие в резиденцию американского лидера, подтвердили, что магнолия гниет и слишком повреждена, чтобы оставаться на своем месте.

По утверждению издания, Меланью Трамп беспокоила безопасность журналистов и посетителей Белого дома, которые часто вставали перед деревом во время взлета президентского вертолета с лужайки.

Магнолия будет спилена уже на этой неделе. Миссис Трамп попросила сохранить уцелевшую древесину.

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