Путин назвал главную проблему России

Президент России Владимир Путин считает бедность главной проблемой нынешней России. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с членами правительства, сообщает ТАСС.

«Главная из них [нерешенных проблем] — большое число людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума», — заявил Путин в ходе встречи с членами правительства. При этом президент уверен в правильности выбранного курса, так как, по его словам, в 2000 году около трети населения получали доходы ниже прожиточного минимума, а сейчас — всего 20 миллионов человек.

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«Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось», — посетовал Путин. Президент также напомнил, что еще недавно число бедных составляло примерно 15 миллионов человек.

Во вторник, 26 декабря, Bank of America Merril Lynch (BofA) представил отчет, согласно которому мировые инвесторы отказались верить в экономический рост в России. По итогам года из России вывели почти 900 миллионов долларов, что стало абсолютным рекордом с начала санкционного противостояния с Западом.

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