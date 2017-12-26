Рэпер из мема «Мужику не жарко» все-таки разделся

Британский комик и рэпер Майкл Дапаа, более известный как Big Shaq, записал альтернативную версию рождественского обращения королевы. Ролик опубликован на NME.

В видео артист, прославившийся благодаря пародийному треку Man’s Not Hot («Мужику не жарко»), снял куртку, о чем объявил во всеуслышание. Это событие можно назвать историческим, потому что в клипе на свою песню рэпер неоднократно отказывался раздеваться. Фраза «Она сказала, сними куртку, но я ответил, что мужику не жарко» разошлась на мемы. Свою речь Big Shaq завершил оборотом из припева «Скрррра па па».

Клип на Man’s Not Hot был опубликован в октябре. На момент написания заметки ролик посмотрели 137 миллионов раз.

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