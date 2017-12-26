Люксовому седану добавили спортивного характера

Немецкая автомобильная компания Audi представила спортивный стайлинг-пакет для люксового седана А8. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

В комплект вошли детали внешней отделки — расширяющиеся накладки на порогах и обновленный задний бампер с сетчатой вставкой, а также спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Это кресла повышенной комфортности с пневматически регулируемой боковой поддержкой на подушке и спинке с увеличенным на 15 миллиметров диапазоном регулировки.

Кроме того, новые кресла оснащаются функциями кондиционирования и массажа, а между ними устанавливается центральный подлокотник. Верхняя часть спинок украшена тисненой эмблемой в виде латинской буквы S. Обивка кресел — из высококачественной кожи коричневого оттенка с синей строчкой. Радиаторная решетка дополняется специальной алюминиевой накладкой.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).