Молодую подчиненную Авакова уволили

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам вице-премьера Павла Розенко, Деева уволена по собственному желанию. «Было заявление, Кабмин одобрил его», — сказал Розенко.

Дееву назначили на должность замминистра МВД 10 ноября 2016 года, на тот момент ей было 24 года. Ранее, по информации издания «Гордон», в ведомстве она занимала должность советника, но официально там не работала.

Для назначения Деевой не проводили конкурс, поскольку должность замминистра — политическая, она не попадает под действие закона о госслужбе, объясняли в МВД.

После назначения Деевой глава МВД Украины Арсен Аваков отверг критику по этому поводу. Чиновник подчеркнул, что Деева свободно владеет несколькими иностранными языками, коммуникабельна, работоспособна и патриотична.

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