Рассекречено расписание Недели моды в Париже

Опубликовано расписание Недели мужской моды в Париже сезона осень-зима 2018-2019, сообщает HypeBeast.

Дефиле и презентации пройдут с 16 по 21 января 2018 года. Свои коллекции покажут бренды и модные дома Off-White, Yohji Yamamoto, Pigalle, Rick Owens, Junya Watanabe Man, Dries Van Noten, Lemaire, Maison Margiela, Ann Demeulemeester, Comme des Garçons Homme Plus, Dior Homme, Wooyoungmi, Balmain Homme, Hermès и другие марки. Будет продемонстрирована также новая коллаборация Supreme x Louis Vuitton.

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Ранее сообщалось, что издание HighSnobiety опубликовало результаты голосования читателей и редакции о знаковых событиях и личностях в области моды в 2017 году. Лучшими модельерами читатели признали Канье Уэста (3-е место), рэпера A$AP Rocky (2-е место) и основателя бренда Off-White Вирджила Абло (1-е место). Все трое победителей — афроамериканцы. Редакция же отдала пальму первенства креативному директору дома Balenciaga и бренда Vetements, дизайнеру грузинского происхождения Демне Гвасалия.

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