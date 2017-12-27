В Сибири нашли четырехтысячелетние игрушки родственников американских индейцев

В Ширинском районе Хакасии ученые нашли детские игрушки, сделанные больше четырех тысяч лет назад, сообщили «Фонтанке.ру» в Институте истории материальной культуры РАН.

Головку куклы высотой пять сантиметров, изготовленную из мыльного камня, и голову животного из оленьего рога обнаружили в могильнике во время полевого сезона 2017 года.

Руководитель Саянской экспедиции Андрей Поляков предположил, что они принадлежали ребенку из простой семьи, а не отпрыску знати. «Вероятно, эти игрушки были изготовлены из органических материалов — ткани или кожи, а головки делали из камня, в данном случае, стеатита или рога», — отметил он.

Находки принадлежат к Окуневской культуре и датируются периодом между XXV и XVIII веками до нашей эры. Носителями этой культуры были люди смешанного европеоидно-монголоидного типа, жившие в енисейских степях.

Современные антропологи, по словам собеседника издания, считают, что представители Окуневской культуры были близкими родственниками американских индейцев.

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