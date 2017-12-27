Видео для пытавшегося совершить суицид Саши взволновало интернет

В сети набирает популярность ролик, который любящие друзья решили записать в поддержку своего приятеля Саши, который уже год страдает от депрессии. В начале 2017 года молодой человек предпринял попытку суицида, после чего перестал выходить на связь с близкими. Тогда они решили обратиться к нему через интернет.

Участие в съемках приняли несколько пар, которые познакомились благодаря Саше. Они создали семьи и обзавелись детьми. На видео они признались ему в любви, вспомнили свои истории знакомства и рассказали, как их друг важен для них, плакали и призвали его не грустить.

Видео появилось на YouTube 26 декабря и за день собрало более 280 тысяч просмотров. Пользователи начали переживать за Сашу и предлагали поучаствовать в его спасении от депрессии. «Саня! Приезжай ко мне в деревню. Сходим на рыбалку, в баню, за пивом, спать ляжешь на сеновале. Утром будешь как огурчик», — пишет «автоматчик Артем». Другой посетитель видеохостинга предлагает «всем в Новый год зайти к Саше».

Однако часть пользователей осудили идею друзей записать ролик для Саши. По их словам, человеку, страдающему от депрессии, не поможет видео, на котором показаны благополучные семьи. «Да, возможно,он растрогается. Но ему станет еще больше обидно, что все люди которые были вокруг него обрели свое счастье. А он нет», — предполагает один из посетителей портала.

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