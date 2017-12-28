Самый разыскиваемый джихадист Франции попал в руки сирийских курдов

Один из самых разыскиваемых джихадистов Франции Тома Брануин был схвачен сирийскими курдами в Сирии. Об этом сообщает BBC News в четверг, 28 декабря.

36-летний Брануин связан с французской джихадистской ячейкой, в которую также входит Мохаммед Мерах, убивший семь человек в Тулузе в 2012 году.

Брануин был схвачен вместе с еще двумя новообращенными в ислам 10 дней назад на северо-западе Сирии.

Материалы по теме «Мне довелось убивать русских» Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии

В 2006-м Брануина с вместе другим французским джихадистом арестовали сирийские солдаты на пути в Ирак. Преступника передали французским властям и приговорили к шести годам заключения. После выхода на свободу джихадист вновь отправился воевать за «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) в Сирию вместе со своей женой и детьми.

Около 1,7 тысячи французских граждан присоединились к ИГ с 2014 года, 278 из них были ликвидированы, 302 вернулись во Францию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!