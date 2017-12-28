Туристам предложат помолиться в России

Ростуризм и Патриарший совет по культуре подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма. Об этом глава федерального агентства Олег Сафонов сообщил «Известиям».

В соглашении предусмотрена популяризация маршрутов по православным монастырям и другим святыням России. Их целью станет создание благоприятных условий для путешествий по стране. По мнению Сафонова, религиозный туризм способствует духовному обогащению граждан и станет толчком для развития въездного туризма.

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В 2018 году на чемпионате мира по футболу ожидается значительный приток иностранных туристов. Согласно прогнозам, озвученным главой Ростуризма, в период с 14 июня по 15 июля Россию посетит не менее 1,5 миллиона человек. Задачами ведомства Сафонов назвал не только привлечь болельщиков на чемпионат, но и стимулировать их возвращение в страну в качестве туристов.

Ранее сообщалось, что гостей чемпионата мира в Мордовии планируют поселить в палатках из-за нехватки номерного фонда в Саранске.

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