Женщинам предложили красить губы в цвет оружейной стали

Косметический бренд M∙A∙C представил новую коллекцию из 15 блесков для губ Retro Matte. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 29 декабря.

В коллекцию вошли средства приглушенных и ярких оттенков с металлическим эффектом, в том числе оттенок оружейной стали Silver Spoon, оттенок кварца Beige, оттенок розового золота Metallic Rose, оттенок фуксии Buzzed Out, синий Moon Landing, оранжевый Coral Plated и фиолетовый Atomized.

Стоимость блесков в России составляет 1770 рублей.

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Ранее сообщалось, что косметическое подразделение модного дома Tom Ford выпустило новую линию косметики для макияжа глаз и ресниц The Eyes of Tom Ford. В коллекцию вошли пудровые тени для век, тушь для ресниц, карандаши для глаз, а также прозрачный блеск для век. Тени Tom Ford Private Shadow предлагаются в 30 разных оттенках и пяти текстурах: Ultra Suede (полностью матовая), Suede (полуматовая), Sateen (сатиновая), Vinyl (металлик) и Paillette (сверкающая). Их можно использовать по отдельности и смешивать. Тушь для ресниц выпущена в трех видах: Shutterlash (для объема), Fullscreen (для разделения) и Spike Lash (с эффектом склеивания, словно у заплаканных глаз).

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