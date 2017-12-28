Глаза предложили покрывать лаком

Косметическое подразделение модного дома Tom Ford выпустило новую линию косметики для макияжа глаз и ресниц The Eyes of Tom Ford. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 28 декабря.

В коллекцию вошли пудровые тени для век, тушь для ресниц, карандаши для глаз, а также прозрачный блеск для век.

Фото: Tom Ford 1 /3

Тени Tom Ford Private Shadow предлагаются в 30 разных оттенках и пяти текстурах: Ultra Suede (полностью матовая), Suede (полуматовая), Sateen (сатиновая), Vinyl (металлик) и Paillette (сверкающая). Их можно использовать по отдельности и смешивать. Тушь для ресниц выпущена в трех видах: Shutterlash (для объема), Fullscreen (для разделения) и Spike Lash (с эффектом склеивания, словно у заплаканных глаз). Карандаш для контура глаз Tom Ford Eye Kohl Intense позволяет создавать макияж smoky eyes, а лак для век Eye Gloss создает влажный эффект.

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Ранее сообщалось, что косметическое подразделение модного бренда Tom Ford представило новую линию под названием Winter Soleil («Зимнее солнце»). В лимитированную коллекцию декоративной косметики вошли губная помада с маслами жожоба и кокоса Lip Slick ягодных оттенков (Spiked Cherry, Red Nectar, Hibiscus Kiss и Bitten Berry), румяна-хайлайтер Sheer Cheek Duo и палетка для губ и щек Soleil Eye And Cheek Palette в сезонной гамме оттенков Violet Argenté.

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