Мир
 
Последние новости
Рогозин посчитал «Роскосмос» проедающей бюджет шелупонью
Эксгибиционист напугал мать с детьми в метро Петербурга
Москвичи встретят самый бесснежный Новый год со времен Сталина  
Россиянка вышла из душа и нашла под елкой спящего незнакомца
Раскрыт сговор Китая и Северной Кореи
Названа самая стабильная валюта для россиян
Архсовет Москвы посоветовал дарить мастурбаторы

Директор мексиканской тюрьмы умер от инфаркта при побеге заключенных

Перейти в «Мою Ленту»

Директор мексиканской тюрьмы в Сан-Хосе-дель-Кабо скончался от инфаркта во время попытки побега заключенных. Об этом сообщает El Sol de Parral.

Преступники напали на охранников, в результате чего пострадали трое надсмотрщиков и женщина, приехавшая навестить одного из арестантов.

Сотрудники тюрьмы активировали «красный протокол» — высший уровень тревоги, применяемый при чрезвычайных ситуациях, и попытку побега удалось пресечь. Однако у директора пенитенциарного заведения Джулиана Ангиано Диаса случился сердечный приступ. Он был срочно госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.

31 октября сообщалось, что в американском штате Западная Вирджиния заключенный Тодд Уэйн Бойс переоделся и сбежал из тюрьмы. Исчезновение мужчины не замечали целые сутки, при этом охрана утверждает, что пересчитывала заключенных. Задержать Бойса удалось лишь через четыре дня, на границе с Мексикой, куда он попытался проникнуть.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Motín en penal de San José del Cabo provoca infarto que mató al director
В Дании открыли самую комфортную в мире тюрьму
В Великобритании насильник и его жертва оказались в одной тюремной камере
Американский заключенный переоделся и буднично ушел из тюрьмы
Другие материалы рубрики
Мир00:03Сегодня

Те, кто ушли

«Лента.ру» вспоминает известных людей, скончавшихся в 2017 году
10:15Сегодня

ИГ перешло в контрнаступление

11:00Сегодня

Трамп нашел повод разочароваться в Китае

12:45Сегодня

Спасение полицейскими в США людей из горящей машины попало на видео

Мир00:0025 декабря

Праздник не приходит

Германия справляет Рождество в страхе перед террористами на грузовиках
15:5128 декабря

Сингапурскому гею запретили усыновить собственного ребенка

19:0628 декабря

Самый разыскиваемый джихадист Франции попал в руки сирийских курдов

07:49Сегодня

В результате пожара в Нью-Йорке погибло 12 человек

Мир00:00 7 декабря

Югославская кровь

Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
17:2428 декабря

Ракетный удар по объектам сирийской армии показали на видео

14:3128 декабря

В Камбодже полиция спасла от боев 92 петуха и съела их

15:3528 декабря

В Боснии осудили зверски убивавшую сербов «Азру два ножа»

Россия
Ксения СобчакПоле чудес: главные политические события года
Чем нам запомнится 2017 год
Плодитесь: бедным россиянам помогут размножаться
За детей будут платить раз в месяц
Скупили все
Шашлык, лечение хреном и унитаз: на что ушли государственные миллионы в 2017-м
В Кремле назвали разочарование года
Путин встретит Новый год дома с семьей
Россияне ушли от оптимизма и пессимизма к безразличию
Путин продлил программу маткапитала на три года
Все материалы
Мир
Те, кто ушли
«Лента.ру» вспоминает известных людей, скончавшихся в 2017 году
ИГ перешло в контрнаступление
Спасение полицейскими в США людей из горящей машины попало на видео
Праздник не приходит
Германия справляет Рождество в страхе перед террористами на грузовиках
Власть и кровь
Мир пережил 2017-й, и это было непросто
Директор мексиканской тюрьмы умер от инфаркта при побеге заключенных
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Все материалы
Бывший СССР
Мирный атом кроем матом
Литва и Белоруссия оказались на пороге холодной ядерной войны
Организатор новогодних терактов в России задержан в Киргизии
Донашивай за братом
Чем воюет Украина в ожидании американского оружия
Президента Молдавии предложили отстранить от должности
Названо главное достижение Украины в 2017 году
На встрече украинских депутатов внезапно заиграл гимн России
Президент Эстонии переедет к русским
Все материалы
Экономика
Хроники безумия
За год биткоин перевернул мир. А потом обвалился
Рост экономики России назвали попыткой выдать желаемое за действительное
Банк с исчезнувшим руководством лишился лицензии
Главу Apple обязали летать только на частных самолетах
Порошенко рассказал об уговорах России купить газ
Россия заработает на майнинге криптовалют
Россияне закупили в подарок подержанные iPhone
Все материалы
Силовые структуры
Это фиаско, пахан
Самые идиотские преступления 2017 года
Не слиплось
Зачем директор шоколадной фабрики устроил стрельбу в Москве
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Серийного похитителя духовок поймали в Перми
Названа причина аварии с автобусом на остановке в Москве
Появилось видео с места наезда автобуса на остановку в Москве
Автобус влетел в остановку в Москве
Все материалы
Наука и техника
Понажимали
Главные игры года: от PUBG до Assassin’s Creed
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
«Ущербное и закомплексованное существо»
Каким был Сталин на самом деле
Apple извинилась за замедление работы старых iPhone
Обнаружен опасный эффект алкогольного опьянения
Все военные пуски США оказались под угрозой срыва
В Тихом океане выловили акулу-гермафродита
Все материалы
Спорт
Пропустили и упали
Макгрегор и Кличко в нокауте, Болт отбегал свое. Самые безумные моменты 2017-го
«Она — спецназовец в женском обличье»
Российская фигуристка Евгения Медведева штампует победы несмотря ни на что
«Мы играли во дворах, иногда у нас не было залов»
Олимпийский чемпион Иван Едешко о баскетболе в СССР и победе над американцами
Отстраненная от Олимпиад россиянка предложила отменить Игры-2018
«Ювентус» обиделся на собравшегося в ПСЖ футболиста
Самый грубый футболист России пообещал стать сдержаннее и проломил стенд
Роналду стал лучшим спортсменом года
Все материалы
Культура
«Это было сделано от чистого сердца, а не чтобы все смеялись»
Откуда взялась легендарная группа «Стекловата» и где сейчас ее участники
«Бог не переживет науку»
Дэн Браун о проблемах Америки, «Коде Трампа» и истории человечества
Лучшие фильмы 2017-го
25 самых ценных впечатлений, открытий и переживаний в кино уходящего года
Назван лучший фильм из вселенной Гарри Поттера
О смерти актрисы Роуз Мари сообщили фразой «На Небесах стало гораздо смешнее»
Объявлены самые недооцененные фильмы года
Назван самый любимый сериал среди пиратов
Все материалы
Интернет и СМИ
Следи, соблазняй
Русские хакеры, педофилы, террористы и голые фото — интернет не меняется
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Все идет по кругу
Люди плачут, ссорятся, выпивают и хохочут на лучших снимках года
Блогер поцеловала дочь и испугалась реакции сети
Волочкова пришла угореть на «Давай поженимся»
Крымский министр потребовал миллион рублей за репост в Telegram
Снимки страшных морских тварей от российского моряка дошли до западных СМИ
Все материалы
Ценности
Окольцевали на миллион
Золотые троны и акробаты: рэперы и принцы сходят с ума на роскошных свадьбах
У Apple отобрали права на имя ее основателя
Мечта с доставкой
Правильные подарки от Farfetch, за которые не будет стыдно
Брыкающаяся модель удивила пользователей сети
Мать-феминистка сразилась балетками за права женщин
Москвичи начали делать татуировки в кредит
Немцы выпустили откровенный костюм для мотокросса
Все материалы
Путешествия
Грязные ночи
Чего надо бояться в отелях
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Британку посадили на три года за обезболивающее для жениха-египтянина
Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег
Вулкан приравняли в правах к человеку
Незалежная в джунглях
Россиянин нашел украинцев в Бразилии
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Все материалы
Из жизни
Безудержное веселье
Водочка или развеселый кутеж: тест для знатоков комедий
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Екатерина«Я люблю Россию, но жить там не хочу»
История москвички, переехавшей в Таиланд
Сотни мерзнувших дорогих тарантулов зажарились под электроодеялом
Американский школьник спугнул угонщика игрушечным пистолетом
В США квадрокоптер доставлял наркотики клиентам
Автослесарю с Тайваня откусили яичко во время секса
Все материалы
Черное зеркало
Тест-драйв машины из будущего в режиме автопилота
Где самый дорогой бензин и самые злые штрафы: сложный квиз
Угадываем особенности национального вождения в разных странах
Зачем вернулись?
Старички Mitsubishi ASX и Nissan Juke против Hyundai Creta и Renault Kaptur
Тюнинг-ателье, которое появилось раньше машин
Краткая история ателье ABT Sportsline
VW назвал сроки премьеры нового Touareg
Стало известно название спортивной Lada Vesta
38-летнюю «Ниву» оценили в стоимость нового «Дастера»
Все материалы
В домике
Поклонская, биткоины и гетто затмили ипотеку
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Все материалы