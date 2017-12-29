В Кремле назвали разочарование года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главными разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях с Вашингтоном и состояние минских договоренностей по Украине. Его слова в пятницу, 29 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

На вопрос журналистов о том, можно ли считать нынешние российско-американские отношения разочарованием года для Кремля, Песков ответил: «Вполне можно».

Он также добавил, что «можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности». «Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», — сказал Песков.

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Однако представитель Кремля затруднился выделить главное достижение 2017 года. «Это и экономика, вы знаете смену основного тренда в экономике, это и рекордно низкий уровень инфляции, это и инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере. Перечень очень большой, и работа была очень напряженная и очень эффективная», — подчеркнул Песков.

Он также заметил, что в Кремле не составляли перечень достижений и неудач.

26 декабря на встрече с кабмином президент России отметил, что последние пять лет «были годы сложные — и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие». Однако, на его взгляд, правительство решило все стоявшие перед российской экономикой вопросы. При этом главной проблемой для страны Путин назвал бедность.

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