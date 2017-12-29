О смерти актрисы Роуз Мари сообщили фразой «На Небесах стало гораздо смешнее»

Американская актриса Роуз Мари скончалась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Сообщение появилось в Twitter артистки в пятницу, 29 декабря.

К твиту была прикреплена фотография Мари с собакой в рамке, на которой написано: «На Небесах стало гораздо смешнее». Актрисе было 94 года.

«С болью в сердцах мы сообщаем об ужасно грустной новости, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня в полдень», — говорится в посте.

Роуз Мари трижды была номинирована на премию «Эмми» за роль в ситкоме «Шоу Дика Вана Дайка», принесшем артистке мировую известность. Она также сыграла в сериалах «Шоу Дорис Дэй», «Лодка любви», «Кегни и Лейси», «Ремингтон Стил» и «Мерфи Браун». Помимо этого, она появилась в фильмах «Колдовская доска», «Психоз» и «Ну очень страшное кино», а в 2001-м получила звезду на Аллее славы в Голливуде.