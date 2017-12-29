Школьница сделала предложение преподавателю на уроке

Одиннадцатиклассница призналась своему преподавателю в симпатиях прямо во время урока. Это произошло в частном центре по подготовке к сдаче ЕГЭ в Уфе. Видеозапись признания, присланную одним из учеников, публикует портал ProUfu.ru.

«Давно хотела сказать вам, что вы мне нравитесь, Ваша речь, внешность, харизма. И хочу спросить, может ли наше общение перерасти во что-то большее?» — обратилась девушка к мужчине.

Отмечается, что школьнице уже исполнилось 18 лет. Учитель пояснил, что перед выступлением в классе девушка писала ему личные сообщения. В ответ на ее вопрос об отношениях мужчина при всех сказал, что поговорит с ученицей об этом отдельно. Чем закончилась беседа, неизвестно.

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