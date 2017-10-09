Учителя «Лиги школ» выступили в защиту обвиненных в развращении выпускниц коллег

Преподаватели «Лиги школ» выступили в защиту бывшего директора учебного заведения Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова, которых обвиняли в сексуальных домогательствах к ученицам. По словам педагогов, следователи не нашли доказательств их вины и оснований для возбуждения уголовного дела. Об этом говорится в открытом письме учителей, опубликованном на сайте «Эха Москвы». Под документом поставили свои подписи 19 человек.

В тексте говорится, что Следственный комитет инициировал проверку на следующий день после публикации материала в СМИ о сексуальных домогательствах Бебчука и Изюмова к выпускницам. Она длилась восемь месяцев, было опрошено около сотни свидетелей. В итоге в возбуждении дела было четырежды отказано, и четыре раза этот отказ отменялся, а в деле сменилась группа следователей.

«Наконец на минувшей неделе было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. Доказательств того, что рассказанное в статье "Медузы" — правда, обвинителями предоставлено не было. Как видно из следственного заключения, в их показаниях не сходятся концы с концами, они то и дело противоречат установленным фактам и показаниям других свидетелей. Назвавшие С.А. Бебчука и Н.М. Изюмова преступниками не смогли доказать свои обвинения фактами», — отмечается в письме.

В документе указано, что, несмотря на результаты проверки, «общественный приговор был вынесен в первые же часы скандала», а самого директора и его заместителя «объявили преступниками». Педагоги хотят исправить эту «трагическую несправедливость» и восстановить репутацию школы.

23 января 2017 года издание «Медуза» опубликовало расследование о сексуальных домогательствах педагогов к ученицам московского учебного заведения «Лига школ». В основу текста легли рассказы выпускников и бывших работников школы.

В материале утверждалось, что Сергей Бебчук и Николай Изюмов в течение 25 лет совращали школьниц. По словам собеседников издания, «преподаватели залезали к девушкам в спальный мешок, обнимали, целовали, раздевали, парились вместе с ними в бане». Также утверждалось, что несколько раз «дело дошло до секса».

После появления публикации экс-замдиректора Изюмов говорил, что его оклеветали, никаких сексуальных преступлений он не совершал.

В 2015 году «Лига школ» была реорганизована и прекратила свое существование.