Метель вызвала коллапс в лондонском аэропорту Стэнстэд

Сложные метеоусловия привели к массовой отмене рейсов крупнейших европейских лоукостеров EasyJet и Ryanair. Пассажирам пришлось спать даже на багажных лентах, сообщает Daily Mail.

Метель, наледь, температуры до минус 10 градусов стали причиной уже не первого в этом сезоне транспортного коллапса в Великобритании. Как отмечает издание, авиасообщение традиционно принимает основной удар любого погодного бедствия. На этот раз наиболее тяжелая ситуация сложилась в лондонском аэропорту Стэнстэд.

После череды отмены рейсов сотни пассажиров британских лоукостеров EasyJet и Ryanair застряли в воздушной гавани. Люди оказались в ярости от того, что им пришлось провести ночь в аэропорту, а некоторым — спать на багажных лентах.

Основная претензия со стороны пассажиров — отсутствие информации и минимального сервиса. Пассажиры, недовольные работой перевозчиков и персонала аэропорта, публикуют гневные посты в соцсетях. Один из них написал, что летит Ryanair «последний раз в жизни». «Однозначно ни одеял, ни питания, никакой помощи пассажирам, которые застряли здесь на 8 часов и больше…» — отметила на своей странице другая пассажирка.

