У Apple отобрали права на имя ее основателя

Итальянские предприниматели Винченцо и Джакомо Барбато, зарегистрировавшие в 2012 году торговую марку Steve Jobs, получили все необходимые юридические документы на ее использование. Об этом сообщает HighSnobiety.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза признало правомерность регистрации еще в 2014 году, однако судебное разбирательство с Apple продлилось еще три года. Как отметили братья Барбато, они решили зарегистрировать бренд Steve Jobs «в знак уважения к великому бизнесмену».

Они также указали на то, что имя основателя Apple никак не закреплено за компанией юридически. Логотип их бренда представляет собой латинскую букву J, «надкушенную» с правой стороны. Юристы Apple основывали свою позицию на том, что данный логотип схож с логотипом Apple до степени смешения. Однако суд не согласился с этим доводом. «Судьи не посчитали букву похожей на плод», — пояснили братья Барбато.

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В настоящее время под брендом Steve Jobs выпускаются джинсы, футболки и другая одежда, однако в дальнейшем возможно и производство электроники. Как пояснили предприниматели, бренд задумывался ими в первую очередь для выпуска электронных устройств. Поэтому братья не исключают начала производства смартфонов с операционной системой Android.

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