Асад призвал мусульман просить дождь у Аллаха

Сирийские имамы призывают мусульман помолиться за дождь во время пятничного намаза. Об этом их попросил президент страны Башар Асад, сообщает Fox News со ссылкой на Syrian Arab News Agency.

По информации SANA недостаточное количество дождей в этом году негативно сказалось на урожае. Основные осадки на территории Сирии приходятся на зимний период.

Пятничный намаз — основная коллективная молитва исповедующих ислам. Перед намазом имам обязан прочитать проповедь, на которой, по предписанию Корана, должен присутствовать хотя бы один здравомыслящий мужчина.

28 декабря сообщалось о призыве министра сельского хозяйства Израиля Ури Ариэля к иудеям помолиться за дождь у Стены Плача в Иерусалиме.

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