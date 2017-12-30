В РПЦ заглянули в будущее

Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви (РПЦ) в обозримом будущем, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Насколько мне известно, патриарх не подписывал просьбу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Я думаю, что это будет сделано в каком-то обозримом будущем», — сказал митрополит.

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По его мнению, этот процесс будет идти своим чередом. «Рано или поздно, я надеюсь, он приведет к тому, что Исаакиевский собор, как и другие храмы Русской православной церкви, станет собственностью церкви», — подытожил священнослужитель.

Около года назад власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет с условием сохранить там музей. Церковь до сих пор не направила правительству города официальную заявку на передачу собора, хотя уже несколько лет добивается получения контроля над ним. Дискуссии вокруг решения петербургских властей дошли в том числе до президента Владимира Путина.

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