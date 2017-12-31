Порошенко похвастался ценным украинским паспортом

Украинский паспорт становится все более востребованным благодаря заключению соглашений о безвизовом режиме между Украиной и другими странами. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщил президент страны Петр Порошенко на свой странице в Facebook.

«2017 год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского союза», — отметил Порошенко. «Ценность украинского паспорта продолжает расти!» — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что с 31 декабря граждане страны получили возможность посещать без оформления визы и ОАЭ. Он также напомнил, что всего украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран.

Ранее в декабре Порошенко заявил, что введение странами Европейского союза безвизового режима для украинских граждан стало главным достижением Украины в 2017 году. «Железный занавес Российской империи или СССР разрушен», — провозгласил он.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

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