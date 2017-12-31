Украинцы украли стоявший с царских времен бюст Пушкина

В Чернигове украден бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

Пропажу памятника заметили утром в воскресенье, 31 декабря. Он был установлен в сентябре 1900 года в исторической части города, пишет «112 Украина».

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18 декабря в Чернигове обнаружили кражу стокилограммового бронзового бюста, установленного на могиле украинского писателя Михаила Коцюбинского. На месте была разбросана солома, при помощи которой злоумышленники пытались заглушить шум от падения памятника.

Сообщалось, что это не первая попытка изувечить могилу Коцюбинского. Так, ранее в этом году неизвестные выломали из ограждения вокруг захоронения украинского классика некоторые элементы, чтобы сдать их на металлолом.

Пушкин впервые побывал в Чернигове в мае 1820 года по дороге из Санкт-Петербурга на юг. В 1824-м он снова посетил этот город. Оба раза поэт останавливался в гостинице «Царьград». В честь Пушкина также названа одна из местных улиц.

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