Кроссовки Air Jordan 1 обклеили 15 тысячами золотых кристаллов Swarovski. Об этом сообщает Footwear News.

Скульптор и дизайнер Дэниел Джейкоб (Daniel Jacob), специализирующийся на кастомизации различных предметов с помощью кристаллов, обклеил ими классическую баскетбольную модель Air Jordan 1 Pinnacle. Также он разместил на заднике логотип своего бренда The Dan Life.

«Большинство моих работ — скульптуры. И когда я создал большую скульптуру Air Jordan, многие ошибочно решили, что это кроссовки, которые можно носить, — рассказал дизайнер. — Я получил множество заказов на такую обувь и в конце концов решил, что и в самом деле сделаю мини-серию такой обуви в моем любимом цвете, на основе моей любимой модели Air Jordan».

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По словам Джейкоба, работа по кастомизации проводилась вручную, обработка одной пары занимает три недели. Кроссовки будут выставлены на продажу в Instagram бренда по цене 6 500 долларов.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Saint Laurent выпустил сапоги на высоком каблуке, для декора которых было использовано несколько тысяч кристаллов. Цена обуви — 10 тысяч долларов. Представители марки подтвердили стоимость модели, но не уточнили, когда именно она появится в продаже. Эти сапоги вошли в линейку, которую представил новый креативный директор бренда Энтони Ваккарелло.

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