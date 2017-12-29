Модель в купальнике и ботфортах вызвала сумятицу в Instagram

Фотография модели в закрытом купальнике и ботфортах с поясом из весенне-летней коллекции французского бренда Vetements, опубликованная в официальном Instagram-аккаунте марки, вызвала дискуссию среди пользователей.

A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Dec 28, 2017 at 3:56am PST

Ряд комментаторов обратили внимание на чрезмерную худобу модели. Один из пользователей соцсети даже предложил «купить ей сандвич». Однако другой участник дискуссии заявил, что хорошо знаком с миром парижских моделей и они «жрут, что попало, ни в чем себе не отказывая».

Русскоязычных поклонников марки больше заинтересовала практичность наряда. «Дерзко, но купаться как — в сапогах прямо?» — задался вопросом один из них.

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Также комментаторы обратили внимание на то, что сапоги-ботфорты с креплением на поясе напоминают творения немецкой марки Namilia.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

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