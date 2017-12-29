Модель в купальнике и ботфортах вызвала сумятицу в Instagram

Фотография модели в закрытом купальнике и ботфортах с поясом из весенне-летней коллекции французского бренда Vetements, опубликованная в официальном Instagram-аккаунте марки, вызвала дискуссию среди пользователей.
Ряд комментаторов обратили внимание на чрезмерную худобу модели. Один из пользователей соцсети даже предложил «купить ей сандвич». Однако другой участник дискуссии заявил, что хорошо знаком с миром парижских моделей и они «жрут, что попало, ни в чем себе не отказывая».
Русскоязычных поклонников марки больше заинтересовала практичность наряда. «Дерзко, но купаться как — в сапогах прямо?» — задался вопросом один из них.
Также комментаторы обратили внимание на то, что сапоги-ботфорты с креплением на поясе напоминают творения немецкой марки Namilia.
Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.