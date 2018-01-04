Стало известно о планах украинцев взорвать трубы с газом

Украинские власти в 2014-2015 годах рассматривали возможность подрыва магистральных газопроводов, по которым из России в Европу поступает газ. Об этом в эфире телеканала Zik заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, транзит российского газа является одним из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

Грымчак не уточнил, откуда получил такие сведения. Замминистра он стал в марте 2017 года, несколько месяцев перед этим был советником министра. В 2012-м у него закончился мандат депутата Верховной Рады. Официальных должностей последующие четыре года у Грымчака не было.

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Газ поступает на Украину через 22 газопровода, а покидает через 15. С 2000-х годов Москва заявляет о желании полностью прекратить транзит топлива через территорию соседнего государства. Для окончательного решения вопроса России намерена реализовать проект «Северный поток-2», чему активно препятствует ряд стран, в том числе Украина, Польша, США.

«Северный поток-2» позволит связать Россию и Германию через Балтийское море. Предполагается строительство двух ниток газопровода, общая пропускная способность которых составит 55 миллиардов кубических метров. Он является расширением «Северного потока-1», две нитки которого с 2012 года уже поставляют в Европу 55 миллиардов кубометров газа.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом, продолжается с апреля 2014 года.

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