США пригрозили назначить ответственных за подавление протестов в Иране

США осуждают гибель и задержания людей в ходе акций протеста в Иране и утверждают, что обладают достаточными полномочиями для того, чтобы привлечь к ответственности причастных к «насилию против протестующих». Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает Reuters.

«Мы можем преследовать тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к введению цензуры, а также к грабежу народа Ирана», — утверждает американское внешнеполитическое ведомство.

«Жертвам режима мы говорим: вы не будете забыты», — добавила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

1 января Белый дом поддержал протестующих в Иране. «Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, которые помогают цензуре», — заявили в Вашингтоне.

Протесты в крупнейших городах Ирана продолжаются с 28 декабря минувшего года. Манифестации сопровождаются столкновениями с полицией, по последним данным, в ходе беспорядков погибли как минимум 20 человек. Одной из причин, заставивших людей выйти на улицы, стало тяжелое экономическое положение в республике.

3 января Командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Али Джаафари объявил об окончании смуты в Иране. По его словам, число протестующих не превысило во всей республике 15 тысяч человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!