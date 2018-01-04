У Роналду появился выбор

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил три предложения о трансфере. Об этом сообщает AS со ссылкой на испанскую телепрограмму El Chiringuito.

По информации источника, «более важное» предложение поступит в офис «Реала» в ближайшие дни. Сам Роналду намерен выяснить, что клуб готов ему предложить, чтобы заключить новое соглашение. Если мадридцы не предпримут никаких шагов в ближайшие четыре-шесть недель, португалец откажется остаться в клубе.

Один из клубов, якобы заинтересованных в Роналду, — лондонский «Челси». Названия остальных команд неизвестны.

30 декабря Роналду попросил «Реал» продать его летом 2018 года не более чем за 100 миллионов евро. Португалец уведомил заинтересованных в нем ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» в том, что будет бороться за уход из испанской команды, если это понадобится.

Португалец хочет уйти из «Реала» из-за плохих отношений с президентом клуба Флорентино Пересом, с которым он не желает контактировать.

Форвард играет за «Реал» с 2009 года. Вместе со сливочными он два раза выиграл чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча».

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