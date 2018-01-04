В Австралии туристы нашли чужой порошок, употребили его и попали в больницу

В Австралии девять отдыхающих употребили полученный по почте порошок и попали в больницу. Об этом сообщает The West Australian.

Семь мужчин и две женщины отдыхали в городе Перт. На почту им пришел конверт с белым порошком, предназначавшийся предыдущему постояльцу жилища. Подумав, что это кокаин, компания решила его употребить. Через несколько минут у них начались припадки, кого-то разбил паралич, у некоторых из них появились галлюцинации.

Никто из них не мог позвать на помощь: тревогу забил их соратник, вернувшийся с прогулки и заставший своих друзей в таком состоянии.

Медики госпитализировали пострадавших и заявили, что им повезло, что из-за отравления никто не умер. Токсикологическая экспертиза показала, что белый порошок оказался скополамином, который часто применяется злоумышленниками для введения жертв в состояние ступора для ограбления или изнасилований.

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