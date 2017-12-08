Престарелые туристы устроили драку из-за пляжного зонта

Два пожилых туриста подрались на пляже Карибского моря из-за пляжного зонта. Видео инцидента опубликовала The Sun.

Группа пенсионеров совершала круиз по Карибским островам. Когда их лайнер причалил в Сент-Китс, туристы вышли на берег и начали занимать места под зонтиками и садиться на свободные лавки.

Двое престарелых мужчин, предположительно, американцев, устроили словесную перепалку из-за единственного свободного тента. Затем между пенсионерами завязалась драка на глазах других туристов и работников пляжа.