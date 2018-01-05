Американец на красном кабриолете въехал в снежный шторм

Житель американского штата Миннесота выехал из дома в снежный шторм на красном кабриолете. Видеозапись, сделанная очевидцами, опубликована на странице Barstool Heartland в Twitter.

На записи видно, как водителя засыпает снегом, летящим из-под буксующих колес его машины, однако он все равно пытается продолжить путь.

Восток США накрыл мощнейший снежный шторм, получивший название «взрывной циклон» (Bomb Cyclone). Как пишет BBC News, его особенностью является резкое падение атмосферного давления, что приводит к появлению ураганного ветра. Сейчас давление упало примерно до того же уровня, что фиксировался во время урагана «Сэнди» в 2012 году.

Циклон продержится на территории США до конца недели. Сейчас средняя температура в континентальной части страны составляет минус 12,7 градусов. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в Нью-Йорке и Бостоне, где начался сильный снегопад. Снежный шторм также затронет несколько провинций Канады.

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