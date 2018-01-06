Американский партнер подставил «Аэрофлот»

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах этого города, а также североамериканской столицы — Вашингтоне — транспортным коллапсом, одна из сервисных компаний-партнеров «Аэрофлота» в США, SwissPort, пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов российского авиаперевозчика в аэропорту Вашингтона (IAD), сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.

Как отметили в «Аэрофлоте», аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее — 123) и SU539 (ранее — SU103) в 12:00 и 14:00 по местному времени. В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов. Вся информация будет оперативно публиковаться на сайте и официальных аккаунтах в соцсетях.

Пассажиры рейсов SU533, SU539 перевезены из Нью-Йорка в Вашингтон наземным транспортом.

Пассажирам задержанных рейсов с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета 4, 5, 6 января 2018 года разрешается (без взимания дополнительной платы): вынужденное изменение даты вылета до 08 января 2018 года включительно, в том числе на стыковочных рейсах в и из Нью-Йорка других авиакомпаний, при этом допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального (плюс-минус 3 дня) срока пребывания; а также оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения.

Переоформление авиабилетов без штрафов разрешается с условием, что переоформленная перевозка должна начаться не позднее 12 января, с возможностью одновременного изменения даты вылета на обратных участках с условием максимального пребывания не более первоначального.