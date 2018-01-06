Актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

Актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис работали на Комитет госбезопасности (КГБ) — такое заявление сделал Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы. Об этом в субботу, 6 января, сообщает Delfi.

Специалисты отметили, что Банионис получил прозвище Бронус (Bronius). Он был завербован в 1970 году и снабжал КГБ информацией о выходцах из Литвы в США. По их данным, актер посещал Соединенные Штаты и установил контакт с эмигрантами-соотечественниками, которые находились под особым вниманием агентов госбезопасности.

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Что касается Сондецкиса, его якобы завербовали в 1962 году, и он проработал на КГБ до 1982-го. Дирижер действовал под позывным Салюто (Saliuto). Его отец эмигрировал в США, в связи с чем комитетчики им интересовались.

Банионис умер 4 сентября 2014 года. Он известен по таким советским фильмам, как «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон», «Король Лир», «Солярис», «Бегство мистера Мак-Кинли» и другим.

Сондецкис скончался 3 февраля 2016 года. Он возглавлял оркестр «Санкт-Петербургская Камерата» и выступал со многими европейскими оркестрами, в его честь названа консерватория города Шяуляй в Литве.

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