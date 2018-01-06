Двое детей погибли в лобовом столковении возле кладбища под Москвой

На западе Московской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, среди них двое детей. Об этом в субботу, 6 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На повороте на кладбище на Тишинском шоссе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, они в больницах. Еще трое, включая двоих детей, к сожалению, погибли», — сказал собеседник агентства.

По информации подмосковного управления МВД, авария произошла накануне около половины десятого вечера, на Тишинском шоссе столкнулись три автомобиля: Mercedes, Honda и УАЗ.

10 декабря в результате уличной гонки в подмосковной деревне Внуково погибли три человека, еще двое получили травмы. СМИ опубликовали видео последствий аварии.

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