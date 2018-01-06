Претендент на должность президента России сменит фамилию ради прав русских

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Екатерина Гордон
Екатерина Гордон

Российская журналистка Екатерина Гордон, решившая баллотироваться на должность президента России в марте, намерена сменить фамилию на русскую — Прокофьева. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Мне обидно за нас, за то, что стало с нашим духом... за то, что национальность, которой мы гордились даже стёрта из наших паспортов… Подумайте на досуге почему вас фактически нет во власти и на руководящих постах, а ещё посмотрите, что и кому раздали в приватизацию. У нас давно украли страну, мы давно просто рабы», — написала Гордон.

По ее словам, в ней самой течет кровь разных народов. Но сейчас она решила взять фамилию своей семьи. При этом Гордон подчеркнула, что против ненависти к кому-либо.

Выборы президента России должны состояться 18 марта. 2 января председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что ведомство получило всего 64 комплекта документов от возможных претендентов на высший пост в государстве.

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