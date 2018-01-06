Девушку наказали за избиение хаски на курорте в Сочи

Администрация сочинского курорта приняла дисциплинарные меры в отношении девушки-дрессировщицы, избивавшей собак. Как заверили журналистов РИА Новости в пресс-службе курорта, это был «первый и последний подобный случай».

Видео, где дрессировщица пинает ногами нескольких хаски, появилось на YouTube 5 января. Запись с инцидентом проверяет полиция Краснодарского края. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

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