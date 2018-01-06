Петербурженка проникла ночью в библиотеку ради одной книги

В Санкт-Петербурге девушка проникла ночью в библиотеку, чтобы взять одну книгу. Об этом сообщает «Фонтанка».

В ночь с 3 на 4 января 24-летняя девушка разбила дверь библиотеки и проникла внутрь. Заведение она покинула с единственной книгой в руках, однако наряд вневедомственной охраны задержал ее, девушка была доставлена в отдел полиции.

Название книги, приглянувшейся петербурженке, «Фонтанка» не приводит. По информации издания, девушка вернула книгу библиотеке, а администрация заведения приняла решение простить ее.

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