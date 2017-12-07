Россиянин унес домой автомат с бахилами после честной попытки их купить

Житель Воронежской области украл из больницы автомат для продажи бахил, в который несколько раз бросал монеты, но так и не получил ни одной пары, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 6 декабря. На записи с камер наружного видеонаблюдения было видно, как мужчина покидает больницу в Россоши с автоматом по продаже бахил и скрывается в неизвестном направлении.

Изучив журнал посетителей, полицейские установили личность похитителя: им оказался 54-летний бетонщик из строительной организации.

«Очевидцы пояснили, что мужчина, следуя инструкции, опустил монету в автомат, однако тот не выдал капсулу с бахилами. Злоумышленник повторил попытку, но она также не увенчалась успехом. Тогда мужчина вырвал аппарат из креплений и унес его домой», — сообщает полиция.

Стражи порядка задержали похитителя. По их данным, вскрыть аппарат и забрать оттуда деньги мужчина не успел. Полиция возбудила дело по статье «грабеж», которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.