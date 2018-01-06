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Полсотни собак заживо сгорели в приюте под Воронежем

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Более 50 собак погибли в результате пожара в приюте для животных в городе Россошь Воронежской области. Об этом в субботу, 6 января, сообщает «Интерфакс».

Собачий приют загорелся вечером 5 января. Пожарные тушили здание около трех часов, однако помещение выгорело почти полностью.

«В результате пожара огнем уничтожено здание площадью 200 квадратных метров. Всего к ликвидации привлекалось 17 человек и пять единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается», — рассказали журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как пишет «Блокнот Россошь», в живых осталось более 80 собак из приюта, которые во время пожара находились на улице. Теперь им негде жить — здание полностью уничтожено огнем. Зоозащитники просят добровольцев о помощи выжившим псам: сгорели корма, газовые плиты, холодильное оборудование, все, что жители Россоши собирали годами.

Ранее 6 января сообщалось, что на Урале собаки спасли замерзавших в лесу школьников. Питомцы грели своих хозяев ночью, пока мальчиков искали волонтеры и полицейские.

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