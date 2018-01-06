Первый в России кинотеатр с системой Sony Digital Cinema 4K открылся в Москве

Первый в России кинотеатр, оснащенный проекционной системой Sony Digital Cinema 4K открылся в «Бутово Молл» на территории Новой Москвы. Об этом говорится в релизе объединенной компании «Синема Парк» и «Формула Кино», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Комплекс «Синема Парк» в Южном Бутово занимает площадь более 3750 квадратных метров, где разместились девять кинозалов. Он оснащен премиальным форматом проекционной системы Sony Digital Cinema 4K, а также технологией 3D-проекции от Sony Digital Cinema 3D и технологией HDR изображения высокого динамического диапазона EclairColor.

«Проекционные системы 4K для цифровых кинотеатров гарантируют лучшее качество изображения с большим эффектом погружения. Фильмы в формате EclairColor отличаются невероятно реалистичной детализацией и яркими, насыщенными цветами», — пояснил Кирилл Кузьменко, генеральный директор представительства компании CinemaNext (Ymagis Group) в России и СНГ.

Для создания аудиоэффектов используется объектно-ориентированный звук Dolby Atmos.

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» — крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав объединенной сети входит 77 кинотеатров в 29 городах России. На данный момент в активе кинооператора 641 зал, то есть практически каждый 7-й зал в России.

Ymagis Group, основанная в 2007 году и управляемая профессионалами из сферы кино и высокотехнологичных отраслей, является европейским лидером в области современных цифровых технологий для киноиндустрии.