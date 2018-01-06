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Тиллерсон пообещал найти с Россией компромисс по Украине

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Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон надеется найти взаимопонимание с Москвой по вопросу урегулирования ситуации на Украине. При этом ориентиром должно служить сотрудничество России и США по Сирии, заявил Тиллерсон в интервью CNN.

«Мы должны достичь прогресса по Украине, как мы добились этого по Сирии, что способствует полному уничтожению ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка)», — сказал Тиллерсон. При этом заметил, что для выстраивания нормальных американо-российских отношений именно Украина стала «камнем преткновения».

По словам Тиллерсона, несмотря на все трудности, отношения между двумя державами надо наладить. «Президент четко заявил, что наши две страны должны иметь более продуктивные отношения», — напомнил госсекретарь.

О том, что без решения украинской проблемы востановить отношения между Россией и США будет невозможно, Рекс Тиллерсон говорил в конце декабря прошлого года. «У нас нет иллюзий в отношении режима в России, с которым мы имеем дело. У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину», — написал он в своей статье для New York Times.

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