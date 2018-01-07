Падение воздушной гимнастки в цирке Гомеля попало на видео

Воздушная гимнастка упала с высоты во время циркового представления, проходившего в Гомеле (Белоруссия). Момент падения снял на камеру мобильного телефона один из зрителей, ролик был опубликован в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 5 января. Как отмечает «Российская газета», во время выполнения сложного акробатического элемента одна из артисток упала на арену, пролетев мимо страховочной сетки. Девушку госпитализировали с гематомой головы. Переломов и других серьезных травм, по предварительным данным, у пострадавшей нет. Ориентировочно, падение произошло с высоты четырехэтажного дома.

По данным издания «Московский Комсомолец», пострадавшая — 20-летняя российская гимнастка Юлия Тикаева из московского коллектива Алишера Алиева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!