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Ураган вернул мяч после удара футболиста

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Short Clips/YouTube

Ирландский футболист Эана О'Коннор продемонстрировал силу урагана «Элеонора», обрушившегося на Европу. Видео публикует Independent.ie.

Спортсмен наносит по мячу сильный удар, он улетает в направлении моря, но через какое-то время возвращается в начальную точку. О'Коннор остановил его одним касанием.

Ураган «Элеонора» обрушился на большую часть Северной Европы, а также ее западную часть 3 января. Жертвами стихии стали три человека.

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