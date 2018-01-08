Влюбленных террористов осудили в Великобритании

Британский суд признал виновными в подготовке теракта мужчину и женщину, которые познакомились незадолго до этого через сайт знакомств. Об этом пишет The Guardian.

36-летний выходец из Судана Мохаммед познакомился с 33-летней жительницей Лондона Эль-Хассан. Изначально Эль-Хассан вызвала интерес Мохаммеда тем, что работала фармацевтом и обладала необходимыми знаниями для сборки взрывчатки. Но вскоре между мужчиной и женщиной возникла влюбленность и эмоциональная близость.

В декабре полиция арестовала пару. У них дома обнаружили компоненты для бомбы. Как стало известно правоохранителям, мужчина ранее присягнул на верность группировке «Исламское государство» (запрещена в России).

Суд также установил, что арестованные обменивались в соцсетях не только любовными посланиями, но и экстремистскими видеороликами.

В ноябре 2017 года в ходе судебного разбирательства стало известно, что примкнувшая к боевикам «Исламского государства» бывшая студентка МГУ Варвара Караулова познакомилась с одним из боевиков через соцсеть. Вскоре после знакомства Караулова влюбилась в террориста.

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