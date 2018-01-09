Маленький остров в Южной Корее оказался самым популярным авианаправлением

Направление внутренних перелетов Сеул — Чеджудо (Южная Корея) стало самым популярным в 2017 году. Ежедневно совершается 178 полетов на остров и обратно, сообщает Bloomberg.

Согласно исследованию британской компании OAG Aviation Worldwide Ltd, в прошлом году между столицей Южной Кореи и самой маленькой провинцией на острове Чеджудо было совершено около 65 тысяч перелетов. Выполняли полеты местные авиакомпании Jeju Airlines, Korean Air и Asiana Airlines.

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На втором месте по популярности оказалось направление из Мельбурна в Сидней (Австралия) — 54,5 тысячи полетов (149 перелетов ежедневно).

Третью строчку рейтинга занял маршрут между индийскими городами Мумбаи и Дели (47,46 тысячи рейсов за год).

Пляжи и курорты Чеджу привлекают большое число туристов из Японии и Китая, а также являются популярным местом отдыха для жителей Южной Кореи.

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