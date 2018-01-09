Краснодарец пострелял из пулемета на балконе и встретил Новый год с огоньком

Житель Краснодара в новогоднюю ночь открыл огонь из ручного пулемета Калашникова со своего балкона. Видеоролик, снятый из его квартиры, опубликован в YouTube.

На записи хорошо видно, как мужчина сначала на кухне заряжает пулемет, вставляя в него обойму, а потом выходит на балкон и начинает стрелять в воздух.

Как отмечает «Российская газета», прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина стрелял холостыми патронами из принадлежащего ему списанного оружия, которое невозможно использовать в боевых целях. Пулемет и неиспользованные патроны к нему сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу.

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