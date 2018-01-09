В России нашли виновных в атаке на базы в Сирии

Бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев заявил, что беспилотники, которые атаковали российскую базу в Сирии, поставляли США. Об этом сообщает «Интерфакс»

Бондарев сказал, что поставлять боевикам беспилотники могло только технологически сильное государство, и кто за этим стоит «ясно всем». Он обвинил США в том, что они вторглись в суверенную страну без санкции ООН, поддерживали и финансировали оппозицию, под видом борьбы с тоталитарным режимом. Это привело к гражданской войне и теперь США «вместе с подчиненными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА».

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Экс-главком ВКС РФ отметил, что в сложившейся ситуации страны должны заняться укреплением собственной системы ПВО. По его словам, если боевики обладают таким оружием и техникой, удар может быть нанесен где угодно.

Ранее сообщалось, что российским военным в Сирии удалось предотвратить удар по военной базе РФ Хеймим с помощью дронов.

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